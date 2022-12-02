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تراجع في أسعار أشهر ماركات الساعات بنسبة 17%
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تراجع في أسعار أشهر ماركات الساعات بنسبة 17%

تراجع في أسعار أشهر ماركات الساعات بنسبة 17%

تراجع في أسعار أشهر ماركات الساعات بنسبة 17%
١٠:١٦:٢٤ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة الساعات سبدايل أن تراجع أسعار ساعات رولكس، وباتيك فيليب، وأوديمار بيجيه، أدى إلى انخفاض مؤشر “سبدايل 50” الخاص بالساعات الأكثر تداولاً في السوق الثانوية إلى مستويات ما قبل الازدهار.

وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، تراجع “مؤشر سبدايل 50” الذي يتتبع أسعار أكثر 50 مرجعًا للساعات الفاخرة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إلى مستويات لم يصلها منذ قبل الازدهار غير المسبوق في 2021 وأوائل 2022.

تراجع في الساعات المطلوبة

وأظهر التراجع أن الساعات المطلوبة بشدة من إنتاج أهم العلامات السويسرية لم تتمكن من الحفاظ على الأسعار المرتفعة المفاجئة خلال الجائحة، عندما تهافت المستهلكون الذين كان لديهم وفرة نقدية، والعالقون في المنازل، على ساعات باتيك نوتيليس، وأوديمار بيجيه، ورويال أوكس، ورولكس دايتوناس، في بحث نشره عن فئة الأصول الساخنة المقبلة.

وتراجع مؤشر سبدايل 50 بواقع نحو 5 في المئة في 12 شهرا ونحو 17 في المئة في 6 أشهر.

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