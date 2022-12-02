الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد الهجوم على سفارتها
بهيكل قوي وتقنية متطورة.. مواصفات فريدة لسيارة JAC الجديدة
اعتبارًا من اليوم.. السماح لغير حاملي تذاكر مباريات المونديال بدخول قطر
مليون و300 ألف شجرة زيتون و65 ألف طن من الزيتون في تبوك
تراجع في أسعار أشهر ماركات الساعات بنسبة 17%
في 6 دول.. سفارات أوكرانيا تتلقى طرودًا تحتوي على هذا الشيء الغريب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«ليست قوية بما يكفي».. رئيسة وزراء فنلندا: غزو أوكرانيا كشف أخطاء أوروبا الإستراتيجية

«ليست قوية بما يكفي».. رئيسة وزراء فنلندا: غزو أوكرانيا كشف أخطاء أوروبا الإستراتيجية

«ليست قوية بما يكفي».. رئيسة وزراء فنلندا: غزو أوكرانيا كشف أخطاء أوروبا الإستراتيجية
٠٩:٥٢:٢١ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

فيما وصفته بأنه تقييم “صادق جدًا”، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، إن الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا “ليست قوية بما يكفي” للوقوف بمفردها في وجه موسكو.

وأضافت رئيس حكومة الدولة المرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمام معهد لوي للدراسات في سيدني بأستراليا، أن غزو واحتلال أوكرانيا المجاورة من قبل روسيا كشفا نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الإستراتيجية في وجه موسكو.

اقرأ أيضًا:

مسؤول أوكراني: مقتل 13 ألف جندي منذ بدء الحرب

أوروبا ليست قوية بما يكفي

وتابعت: “يجب أن أكون صادقة (…) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق من دون الولايات المتحدة”.

وأشارت مارين إلى أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ”كل الوسائل”، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا مركزيًا في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا.

وتابعت: “علينا التأكّد من أننا نبني أيضاً تلك القدرات في ما يتعلّق بالدفاع الأوروبي والصناعة الدفاعية الأوروبية وأنه يمكننا التعامل مع أنواع مختلفة من المواقف”.

وحصلت فنلندا على استقلالها عن روسيا قبل حوالى 105 أعوام. ورغم تسليحها الضعيف إلى حد كبير، سبّبت خسائر فادحة في صفوف الجيش الروسي الذي سعى إلى غزوها بعد فترة وجيزة.

اقرأ أيضًا:

«بوتين» في اتصال مع «شولتس»: ألمانيا انتهجت خطًا مدمرًا بتسليح أوكرانيا

الاستماع إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق

وانتقدت رئيسة الحكومة الفنلندية، سياسات الاتحاد الأوروبي التي تؤكد أهمية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه كان ينبغي على التكتل الاستماع إلى الدول الأعضاء التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي حتى انهياره.

ودعت بلدان مثل إستونيا وبولندا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2004، الدول الأعضاء الأخرى في التكتل إلى تبنّي خط أكثر صرامة مع بوتين، وهو موقف خفّفته فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان، التي تفضّل علاقات اقتصادية أوثق مع موسكو.

وقالت مارين “لفترة طويلة، وضعت أوروبا إستراتيجية تجاه روسيا لتوثيق علاقاتنا الاقتصادية ولشراء الطاقة من روسيا (…) اعتقدنا أنّ ذلك سيمنع نشوب الحرب”، ولكن تبيّن أنّ هذا النهج “خاطئ تماما”. وأشارت إلى أنهم “لا يهتمون بالعلاقات الاقتصادية، ولا يهتمون بالعقوبات، لا يهتمون بأيٍ من ذلك”.

الكلمات الدلالية:
أوروبا الحرب في أوكرانيا رئيسة وزراء فنلندا روسيا سانا مارين

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة 4 وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارتهم بمركز أحد ثربان

وفاة 4 وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارتهم بمركز أحد ثربان

٠١:٠٣ ص، السبت، ٠٧ فبراير ٢٠١٥
بالصور.. حادث مروِّع يودي بحياة عائلة على طريق «بيشة – خميس مشيط»

بالصور.. حادث مروِّع يودي بحياة عائلة على طريق «بيشة – خميس مشيط»

٠٩:١٤ م، السبت، ٢٣ أبريل ٢٠١٦
بالفيديو.. مطاردة مثيرة على طريق سريع تنتهي بانقلاب “دادسن”

بالفيديو.. مطاردة مثيرة على طريق سريع تنتهي بانقلاب “دادسن”

٠٢:٣٩ م، الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
بالصور.. “الغذاء والدواء” تضبط مندوب أدوية ارتكب هذا الفعل

بالصور.. “الغذاء والدواء” تضبط مندوب أدوية ارتكب هذا الفعل

٠١:٥٦ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *