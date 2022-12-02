بالفيديو.. ضبط عدد من المتسولين بمكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، ضبط عدد من المتسولين في العديد من المناطق بمكة المكرمة.

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ثلاثة مقيمين.. فلسطيني ونيجيريتان

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن الأمن العام ضبط عددًا من المتسولين بمنطقة مكة المكرمة، من بينهم مقيم من الجنسية الفلسطينية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين في أحد الجوامع.

وأضاف أنه جرى ضبط مقيمة من الجنسية النيجيرية تتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم أيضًا ضبط مقيمة من الجنسية النيجيرية تتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأوضح الأمن العام، أن الإبلاغ عن التسول واجب وطني، داعيًا إلى الاتصال عبر الأرقام المخصصة عن المتسولين.