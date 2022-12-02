مفاجأة.. المسيحية تتراجع إلى أقل من نصف سكان بريطانيا وارتفاع نسبة المسلمين 6.5%

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نشر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا آخر الإحصاءات عن الديانات في إنجلترا وويلز.

تراجع نسبة المسيحيين لـ 46.2%

وحسب صحيفة الإندبندنت، فقد أظهرت البيانات تراجع نسبة المسيحيين لتصل إلى 46.2% أي أقل من نصف السكان لأول مرة في تاريخ بريطانيا.

وقفزت نسبة الأشخاص الذين يقولون إنهم لا يدينون بأي دين من حوالي الربع عام 2011 «25.2%» إلى أكثر من الثلث عام 2021 «37.2%».

ارتفاع نسبة المسلمين من 4.9% لـ 6.5%

وارتفعت نسبة من يصفون أنفسهم بالمسلمين من 4.9% إلى 6.5% والهندوس من 1.5% إلى 1.7%.

لندن تظل المنطقة الأكثر تنوعًا دينيًا

وأضافت الصحيفة أن العاصمة لندن تظل المنطقة الأكثر تنوعًا دينيًا في إنجلترا، إذ أفاد أكثر من الربع بقليل من الأشخاص «25.3%» يوم التعداد السكاني عام 2021 بأنهم يدينون بديانة غير المسيحية.

جنوب غرب إنجلترا الأقل في التنوع الديني

وأشارت إلى منطقة الجنوب الغربي لإنجلترا بأنها هي الأقل في التنوع الديني، إذ أشار 3.2% من سكانه إلى اعتناقهم دينًا آخر غير المسيحية.

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