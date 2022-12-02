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شرطة عنيزة تقبض على 4 مقيمين لسرقتهم مرافق عامة
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شرطة عنيزة تقبض على 4 مقيمين لسرقتهم مرافق عامة

شرطة عنيزة تقبض على 4 مقيمين لسرقتهم مرافق عامة

شرطة عنيزة تقبض على 4 مقيمين لسرقتهم مرافق عامة
٠٩:١٧:٠٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة عنيزة القبض على أربعة مقيمين لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة.

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وقال الأمن العام في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن شرطة محافظة عنيزة ألقت القبض على 4 مقيمين من الجنسية النبجلاديشية، لسرقتهم أجهزة إلكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها.

وأشار إلى أنه جرى استرداد الأسرة المسروقة، بينما جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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في سياق منفصل، أعلنت شرطة منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه.

وأوضحت أنها قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لاعتدائهم على مقيم من الجنسية اليمنية ومحاولة سرقة أعلاف من مزرعته.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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