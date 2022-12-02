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مسؤول أوكراني: مقتل 13 ألف جندي منذ بدء الحرب
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مسؤول أوكراني: مقتل 13 ألف جندي منذ بدء الحرب

مسؤول أوكراني: مقتل 13 ألف جندي منذ بدء الحرب

مسؤول أوكراني: مقتل 13 ألف جندي منذ بدء الحرب
٠٨:٤٣:٤٠ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قال مسؤول أوكراني كبير، إن ما يصل إلى 13 ألف جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير، على الرغم من أن هناك تقديرات أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوسائل الإعلام المحلية، أنه بين التقييمات الرسمية من قبل الرئيس والأركان العامة، أشارت إلى أن ما بين 10 آلاف و13 ألف جندي لقوا حتفهم في الدفاع عن البلاد ضد روسيا.

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جنرال أمريكي: مقتل 100 ألف جندي أوكراني

يأتي ذلك على الرغم من أن الجنرال الأمريكي مارك ميلي صرح الشهر الماضي بأن حوالي 100 ألف جندي أوكراني قتلوا إلى جانب 100 ألف جندي روسي آخرين منذ بداية الحرب.

ودعمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أرقام ميلي في بيان قبل أن تتراجع عن ذلك، قائلة إنها تعتقد أن هذا هو عدد القتلى والجرحى.

وقال بودولاك، إن زيلينسكي سيتحدث عن الشخصيات بنفسه عندما “تحين اللحظة المناسبة”.

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10 قتلى وجرحى في منطقة خيرسون

وفي ساحة المعركة، قال حاكم منطقة خيرسون، ياروسلاف يانوشيفيتش، إن القصف الروسي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف أن القوات الروسية ضربت المنطقة 42 مرة.

وقال مسؤولون عينتهم موسكو في منطقة خيرسون الجنوبية، إنهم سيبدأون في إجلاء بعض المعاقين من كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا على طول الضفة الشرقية لنهر دنيبر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن بعض القوات الروسية بدأت في الانسحاب من مواقعها في زابوريجيا وبدأت في إجراء إحصاء سكاني هناك.

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الجنرال الأمريكي مارك ميلي الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغزو الروسي القتلى الأوكرانيون

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