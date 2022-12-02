الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً
مسؤول أوكراني: مقتل 13 ألف جندي منذ بدء الحرب
«الصحة العالمية» تبشر: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا
أحدث التسريبات عن هواتف الفئة «S» الجديدة لـ «سامسونج» وموعد طرحها
مفاجأة.. رقاقة «ماسك» الدماغية تسمح للمعاقين بالحركة والتواصل
بديلاً عن الحقن بالأنسولين.. علاج واعد لمرض السكري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً

المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً

المعاناة مستمرة.. استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 123 وهدم 20 منزلاً
٠٨:٥١:٤٩ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الشاب الفلسطيني وأصابته، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول لإنقاذ حياته، كما أغلقت القوات منطقة حوارة التي استشهد فيها الشاب الفلسطيني، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها .

واستمرارًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، هدمت قوات الاحتلال عشرين منزلاً، واعتقلت 123 فلسطينيًا في مدينة القدس المحتلة الشهر الماضي، خلال عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.

اعتقال 123 فلسطينيًا بينهم 33 طفلاً

وأفاد مركز وادي حلوة في القدس المحتلة في تقرير اليوم، أن عمليات الهدم الشهر الماضي طالت 11 منشأة تجارية وصناعية وتسع منازل، بالإضافة لاعتقال 123 فلسطينيا بينهم 33 طفلاً.

إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية

من جانبها، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير أن قوات الاحتلال صادق على إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي قلنديا شمال القدس المحتلة، وأن مخططات التنفيذ تمت المصادقة عليها بهدف إحكام الإغلاق على مدينة القدس المحتلة من الجهة الشمالية.

الاحتلال - فلسطين - هدم منازل -- صورة ارشيفية
الاحتلال – فلسطين – هدم منازل — صورة ارشيفية

قمع الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان

يأتي هذا تزامنًا مع إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان.

اقرأ أيضًا:

إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال مسيرات فلسطينية مناهضة للاستيطان

الكلمات الدلالية:
إصابة عشرات الفلسطينيين استشهاد شاب فلسطيني الاستيطان فلسطين فوات الاحتلال مدينة القدس نابلس

مواد ذات صلة

المزيد
نائب محافظ الاستثمار: أكاديمي سعودي ورّط المملكة في قضايا الإغراق

نائب محافظ الاستثمار: أكاديمي سعودي ورّط المملكة في قضايا الإغراق

٠٢:٢٢ ص، الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥
هواوي تُطلق هاتف Honor 7i بكاميرا دوارة وبصمة جانبية

هواوي تُطلق هاتف Honor 7i بكاميرا دوارة وبصمة جانبية

٠٣:٢٣ م، الخميس، ٢٠ أغسطس ٢٠١٥
شاهد.. نهاية غير متوقعة لمطاردة بين مركبة أوكرانية وآلية عسكرية روسية

شاهد.. نهاية غير متوقعة لمطاردة بين مركبة أوكرانية وآلية عسكرية روسية

٠٨:٤٦ م، الأحد، ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
بالفيديو.. مواطن يوثق بجوّاله حادث سير ويفاجَأ بالصدم من الخلف

بالفيديو.. مواطن يوثق بجوّاله حادث سير ويفاجَأ بالصدم من الخلف

١٠:٣١ ص، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *