تعرف على أكثر 5 أسباب مفاجئة لتساقط الشعر

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كشف خبراء عن 5 أسباب محتملة “مفاجئة” لتساقط الشعر، من بينها استخدام الكثير من الشامبو الجاف وتلوث الهواء، بحسب موقع “بزنس إنسايدر”،

وأوضحوا أن الشامبو الجاف هو منتج للشعر يمتص الزيت للحفاظ على مظهر الشعر نظيفًا دون غسله. وتحتوي العديد من أنواع الشامبو الجاف على النشا أو الطحين أو الطلق، وتأتي إما في شكل مسحوق أو بخاخ رذاذ.

وأكد أطباء الأمراض الجلدية أن الإفراط في استخدام هذا المنتج يمكن أن يسبب تساقط الشعر، ويمكن أن يؤدي تراكم الشامبو الجاف على فروة الرأس إلى حبس البكتيريا، ما يتسبب في التهاب بصيلات الشعر على شكل بثور أو تكيّسات.

وأضافوا أن البثور أو التكيسات تجف وتتحول إلى قشور، ما يؤدي إلى تعطيل بصيلات الشعر وتساقط الشعر.

من جهتها، قال طبيبة الأمراض الجلدية مارني نوسباوم أن الشامبو الجاف الذي يحتوي على الكحول يمكن أيضا أن يجفف جذع الشعر، ما يجعل الشعر يلتصق بعضه ببعض.

وأضافت أن الشعر الذي يلتصق ببعضه يتساقط بكمية أكبر من خلال التساقط الطبيعي والتمشيط مقارنة بالشعر الصحي.

5 أسباب لتساقط الشعر

1- يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أن يتعرضوا لتساقط الشعر

2- المصابون بـ”كوفيد-19″ يمكن أن يتعرضوا لتساقط الشعر

3- يمكن أن يعني فقدان الوزن تساقط الشعر في بعض الحالات

4- قد يعيق تلوث الهواء نمو الشعر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث

5- استخدام الكثير من الشامبو الجاف قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر

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