مفاجأة.. رقاقة «ماسك» الدماغية تسمح للمعاقين بالحركة والتواصل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملياردير إيلون ماسك أن «رقاقة الدماغ» اللاسلكية التي طوّرتها شركته «Neuralink» يمكن أن تبدأ تجاربها السريرية على البشر في غضون 6 أشهر، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ميترو» اللندنية.

وأوضح “ماسك” أن الشركة تعمل على تطوير واجهات شرائح الدماغ التي يمكن أن تسمح للمعاقين بالحركة والتواصل مرة أخرى، فضلاً عن استعادة الرؤية.

نريد أن نكون حذرين جدًا

وأضاف: «نريد أن نكون حذِرين جداً ومتأكدين من أن الجهاز سيعمل بشكل جيد قبل وضعه في الإنسان».

وأمام حشد من المدعوّين المختارين لحضور العرض الذي أقيم في المقر الرئيس لشركة «Neuralink» استمر قرابة 3 ساعات، أكد ماسك السرعة التي تُطور بها الشركة أجهزتها. وأضاف «أن التقدم في البداية، خصوصاً فيما يتعلق بالبشر، ربما كان بطيئاً بدرجة مؤلمة، لكننا نقوم بكل الأشياء لجعل التطور النظري والعملي يسيران بشكل متوازٍ، لكن من الناحية النظرية فإن التقدم مذهل».

واختتم قائلاً إن الجهاز الذي أنتجته «Neuralink» يستهدف أولاً استعادة الرؤية وتعزيز حركة العضلات لدى الأشخاص العاجزين عن ذلك، مضيفاً «حتى لو لم يكن لدى شخص ما حاسة البصر على الإطلاق، كأنْ يولد أعمى، نعتقد أنه لا يزال بإمكاننا استعادة الرؤية له».

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