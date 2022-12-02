أحدث التسريبات عن هواتف الفئة «S» الجديدة لـ «سامسونج» وموعد طرحها

تواصل – وكالات:

كشفت تسريبات حديثة عن أن هواتف “S23” التي ستطرحها سامسونج لتكون من بين أفضل أجهزتها المحمولة، سيتم طرحها في الأسبوع الأول من فبراير القادم

والأجهزة التي تعتزم سامسونج طرحها، من ضمنها ثلاثة هواتف جديدة هي Galaxy s23، و+Galaxy s23، وGalaxy s23 ultra.

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جهاز هاتف s23 ultra

والهاتف الأكبر من بين هذه الأجهزة ” s23 ultra” من المفترض أن يحصل على هيكل مصنوع من مواد تتمتع بمقاومة ممتازة للصدمات والخدوش، وسيزود بقلم ذكي كما في هوات “S22″، وسيحصل القلم على تقنيات جديدة للتحكم بالشاشة والتطبيقات عن بعد.

وسيتميز الهاتف بشكل أساسي من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميجابيكسل، وستتمتع هذه الكاميرا بمعدل تقريب X100 مع الحفاظ على دقة اللقطة عن تقريب الصورة بشكل كبير، كما ستزود الكاميرا بعدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو.

ومن المفترض أن يجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وأن يحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، وشرائح وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.