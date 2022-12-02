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«الصحة العالمية» تبشر: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا
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«الصحة العالمية» تبشر: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا

«الصحة العالمية» تبشر: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا

«الصحة العالمية» تبشر: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا
٠٨:٤١:٤٠ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، بأن المنظمة تقدّر أن 90‏% على الأقل من سكان العالم لديهم الآن مستوى نسبي من المناعة ضد فيروس كورنا المستجد.

العالم أصبح قريبًا من نهاية مرحلة طوارئ الوباء

وحسب «سبوتنيك»، فقد أوضح أن العالم أصبح أقرب بكثير من نهاية مرحلة الطوارئ لوباء كورونا، مؤكدًا أنه لا يزال هناك بعض التقدم الذي يتعين إحرازه.

متابعة 500 نوع مختلف من متحور أوميكرون

وأضاف أن أكثر من 500 نوع مختلف من متحور أوميكرون موجود في الوقت الحالي، ولا تزال الظروف لظهور المتغيرات الجديدة متاحة، مشيرًا إلى أن الثغرات في المراقبة والاختبار والتسلسل والتلقيح مستمرة في خلق الظروف المثالية لظهور نوع جديد من القلق قد يتسبب في وفيات كبيرة.

وطالب المسؤول الدولي، جميع الدول على تعزيز جهودها لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

الصين - كورونا - شاومي ---اقتصاد

تسجيل 639 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

ووفقًا لبيانات المنظمة، فإنه اعتبارًا من أمس الخميس تم تسجيل 639 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس على مستوى العالم، بما في ذلك 6.6 مليون حالة وفاة.

في الوقت نفسه، أكدت المنظمة أنه لا دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، مؤكدة أنها تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن أي تطور يستدعي التغيير في إستراتيجيات الصحة العامة.

مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق

وطالبت بمواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة، داعية البلدان، إلى :

1 – صد التسلسلات والإبلاغ عنها.

2 –  ضرورة اليقظة وتوخي الحيطة والحذر.

3 – إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة.

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أوميكرون كورونا لقاحات كورونا منظمة الصحة العالمية وباء كورونا

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