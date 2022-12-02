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بـ 47 مادة.. «النقل» تعتمد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
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بـ 47 مادة.. «النقل» تعتمد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

بـ 47 مادة.. «النقل» تعتمد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

بـ 47 مادة.. «النقل» تعتمد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
٠٧:٥١:٤٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارًا باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة «النقل الدولي»، الهادفة إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى خدمات النقل وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة.

47 مادة تنظيمية، موزعة على 7 فصول

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تشمل 47 مادة تنظيمية، موزعة على 7 فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات واشتراطات السائقين، إضافة إلى مواصفات ومتطلبات الحافلات، وآلية احتساب المخالفات والعقوبات.

تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير أنشطة

وأضافت أن الهيئة العامة للنقل، تحرص على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير أنشطة النقل كافة وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في نشاط نقل الركاب بالحافلات، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها «19929» لجميع المستفيدين والمهتمين.

بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.

بدء تطبيق التجهيزات الفنية في حافلات النقل

وكشفت الهيئة أنه يستثنى من ذلك مركبات سنة الصنع 2014 فأقل من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة، مشيرة إلى أن التجهيزات الفنية تساهم في: رفع جودة وكفاءة خدمات النقل بالحافلات، ضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات للهيئة العامة للنقل، تعزيز أمن وسلامة عملية نقل الركاب.

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