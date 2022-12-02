تعرّف على ماضيهم.. لماذا غضب الألمان من صور مسعود أوزيل المعتزل دوليًا؟ (صور وفيديو)

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أثارت صور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليًا، ذي الأصول التركية، مسعود أوزيل، رفعها مشجعون عرب في مدرجات المونديال، الخميس، غضب مشجعين ألمان اشتبكوا مع رافعي الصور، كما أظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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غضب جماهير ألمانيا من رفع صور أوزيل

ورفع الجماهير في ملعب البيت، الصور دعمًا لأزوزيل، الذي عانى في وقت سابق من عنصرية الغرب بسبب أصوله المسلمة وبسبب دعمه لمسلمي الإيجور، وهو ما استفز الجماهير الألمانية التي بدت عدائية وغاضبة، إذ حاول البعض تمزيقها، كما قاموا بحركات مهينة وغير لائقة للجماهير العربية، ما أدى إلى بعض الاشتباكات.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “الكأس” القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يتضمن عددًا من الصور، لجماهير حملت صورة أوزيل، وعلقت القناة على مقطع الفيديو بالقول: “رفضًا لازدواجية المعايير الغربية، الجماهير ترفع صور نجم كرة القدم الألمانية مسعود أوزيل”.

أوزيل يظهر في مدرحات المونديال

بدوره، نشر أوزيل صورة له من مدرجات أحد ملاعب المونديال، مُعلّقا “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي – يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبًا مرة أخرى”.

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يذكر أن أوزيل قرر في يوليو 2018 اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه “للمانشافت” بسبب أصوله التركية.

يذكر أن المنتخب الألماني ودع المونديال مبكرًا، من الدور الأول، على الرغم من فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.