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شرطة الجوف تقبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه
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شرطة الجوف تقبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه

شرطة الجوف تقبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه

شرطة الجوف تقبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه
٠٧:٤٦:١٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه.

مقيمين من مصر وباكستاني

وأوضحت أنها قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لاعتدائهم على مقيم من الجنسية اليمنية ومحاولة سرقة أعلاف من مزرعته.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مواطن أتلف جهاز رصد آلي عمدًا

وقبل أيام، ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي بكسره وحرقه عمدًا في أحد الطرق العامة بمحافظة القريات، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتتكرر مثل هذه الحوادث من وقت لآخر. في أغسطس الماضي، ألقى مركز شرطة العزيزية بمنطقة الجوف القبض على مواطن، لتعمّده إتلاف جهاز رصد آلي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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