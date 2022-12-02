عصر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول شمال غزلانة غرب حائل

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جرت السيول، اليوم، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على شمال غزلانة غرب منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار غزيرة وأدت إلى جريان السيول غرب حائل شمال غزلانة.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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