«الزكاة والضريبة»: منافذ المملكة مزودة بأحدث التقنيات لضبط المخدرات

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أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن منافذ المملكة على جاهزية تامة بأحدث التقنيات لصد محاولات تهريب المخدرات مهما تعددت أشكالها ووسائلها.

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إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة كبتاجون

وقال الحربي لفضائية “الإخبارية”، إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة كبتاجون، تم بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ الربع الخالي، وميناء جدة الإسلامي.

وأضاف أن الهيئة تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 1,213,378حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة داخل إرسالية (أبواب) وردت عبر المنفذ، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجاويف الأبواب.

وأشار إلى أنه في المحاولة الثانية، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط 1,215,353حبة كبنتاجون، عُثر عليها مخبأة في شحنة أسمنت، بعد إخفاء الحبوب داخل أكياس الإرسالية.

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القبض على المتورطين

ولفت إلى أنه من خلال التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 6 أشخاص.

وأوضح المتحدث أن المنافذ البحرية والجوية والبرية تقوم بضبط هذه المحاولات وطرق التهريب مهما تتعدد أشكالها.

وأضاف: “نعلم أن المملكة مستهدفة في مقدراتها، ونحن ولله الحمد وبدعم من القيادة الرشيدة أيضًا لدينا كوادر بشرية مؤهلة للقضاء على تلك المحاولات”.

وأشار إلى أنه “لدينا تقنيات تستطيع إحباط محاولات تهريب المخدرات”، فضلاً عن تعاون المواطنين والمقيمين في الكشف عن ذلك من خلال البلاغات التي تتلقاها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.