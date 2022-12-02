افعلها قبل 4 ساعات من الذهاب للسرير.. طريقة فعالة للنوم السريع

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كشفت دراسة نُشرت في عام 2007 في مجلة American Journal of Clinical Nutrition ، أن تناول الكربوهيدرات قبل النوم بأربع ساعات سمح للناس بالنوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أفضل.

وجبات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات

وأشارت الدراسة إلى نتائج أظهرت أن “الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أدت إلى تقصير كبير في وقت الاستجابة للنوم أي حلول النعاس لدى الأشخاص الذين يريدون أن يحصلوا على نوم صحي مقارنة مع الوجبة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض..

وكانت أكثر فاعلية عند تناولها قبل 4 ساعات من وقت النوم. ويجب تحديد أهمية هذه النتائج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم في التجارب المستقبلية”.

ومن أمثلة الكربوهيدرات، الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمعكرونة والبطاطس. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب على المرء أن ينغمس في هذه الأطعمة في جميع الأوقات قبل النوم، بل يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

وخلصت إلى أن: “المؤشر الغلايسيمي الغذائي (The food glycemic index) المرتفع والاستهلاك المرتفع للأرز يرتبط بهما بشكل كبير النوم الجيد لدى الرجال والنساء اليابانيين، في حين أن تناول الخبز لا ترتبط به نوعية النوم وترتبط باستهلاك المعكرونة قلة النوم”.

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