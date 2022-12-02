إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال مسيرات فلسطينية مناهضة للاستيطان

تواصل – وكالات:

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان.

إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني

وحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، فقد أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية، جراء استهداف الاحتلال المشاركين في المسيرة، وأصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق بعد إطلاق قنابل الغاز بكثافة.

الاحتلال يعدم شابًا جنوب نابلس

كما أعدمت قوات الاحتلال شابًا بالرصاص الحي من نقطة الصفر، اليوم الجمعة، في حوارة جنوب نابلس

وقالت وزارة الصحة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة، مؤكدة أن جنود الاحتلال منعت المواطنين ومركبات الإسعاف الاقتراب من الشاب لمحاولة إنقاذه.

مستوطنون يعتدون على المواطنين بالخليل

فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين أثناء تواجدهم في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، حيث قام عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، بالضرب على المواطنين قرب ما تسمى مستوطنة «رمات يشاي» وسط مدينة الخليل.

الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس، حيث أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المشاركين في المسيرة، التي خرجت بعد صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

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