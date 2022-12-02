الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 47 مادة.. «النقل» تعتمد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
افعلها قبل 4 ساعات من الذهاب للسرير.. طريقة فعالة للنوم السريع
شرطة الجوف تقبض على 3 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه
تعرّف على ماضيهم.. لماذا غضب الألمان من صور مسعود أوزيل المعتزل دوليًا؟ (صور وفيديو)
عصر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول شمال غزلانة غرب حائل
«الزكاة والضريبة»: منافذ المملكة مزودة بأحدث التقنيات لضبط المخدرات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فقدها بعد سحبها.. مسنّ أبكم يستعيد أكثر من 21 ألف دولار

فقدها بعد سحبها.. مسنّ أبكم يستعيد أكثر من 21 ألف دولار

فقدها بعد سحبها.. مسنّ أبكم يستعيد أكثر من 21 ألف دولار
٠٦:٥٦:٣٦ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

استرد رجل في سويسرا، مبلغ 20 ألف فرنك سويسري نقدًا (نحو 21253 دولارًا) كان أضاعه في مرأب للسيارات، بفضل شخصين عثرا على المبلغ وأعاداه لصاحبه المسن الأبكم.

وذكرت شرطة كانتون فاليه، في بيان، أن الرجل ذهب بسيارته إلى الصراف الآلي في مارتيني لسحب هذا المبلغ الكبير.

اقرأ أيضًا:

راجع بياناتك وأموالك جيدًا.. «ميتا» تعترف باختراق موظفيها العديد من الحسابات

فقدت ولم تسرق

وعقب وصوله إلى منزله، أدرك أنه أضاع المال، فتوجه إلى أقرب مركز للشرطة حتى يبلغ عن حادثة سرقة يحتمل أن يكون تعرَّض لها.

إلا أن الأموال لم تُسرق، بل عثر عليها ثنائي في المكان الذي ركن فيه الرجل سيارته، وكانت داخل مغلّف مع فاتورة السحب وعنوان منزل الرجل.

اقرأ أيضًا:

من جوالك.. 3 خطوات للإبلاغ عن لوحة مركبتك المسروقة والمفقودة عبر أبشر

إعادة المال إلى صاحبه

وأشار بيان الشرطة إلى أن الثنائي الذي عثر على الأموال توجه إلى منزل الرجل لإعادة الأموال إليه.

وكافأ العجوز الثنائي على خطوتهما النبيلة بمنحهما مبلغ 500 فرنك.

وأشارت شرطة كانتون فاليه إلى أن المنطقة شهدت قصة نزاهة بطلاها مواطنان، وتستحق تمكين السكان من الاطلاع عليها في بداية زمن الأعياد.

الكلمات الدلالية:
أموال مفقودة سويسرا مبلغ مالي مسن أبكم

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ «القتل قصاصاً» في مواطن أطلق النار على آخر بالطائف

تنفيذ «القتل قصاصاً» في مواطن أطلق النار على آخر بالطائف

١١:٣٥ ص، الأربعاء، ٠٦ يناير ٢٠١٦
استشاري: الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ “كورونا”.. والحيطة ضرورية

استشاري: الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ “كورونا”.. والحيطة ضرورية

٠٨:٥٤ ص، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
وهذه عقوبته.. الإطاحة بمواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في بارق بعسير

وهذه عقوبته.. الإطاحة بمواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في بارق بعسير

٠٤:٠٧ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

٠١:٣٤ م، الأثنين، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *