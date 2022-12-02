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عاجل.. وفاة شخص في حريق بسوق الصواريخ بجدة (صور)

عاجل.. وفاة شخص في حريق بسوق الصواريخ بجدة (صور)

عاجل.. وفاة شخص في حريق بسوق الصواريخ بجدة (صور)
٠٧:٠١:٥٥ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أخمد الدفاع المدني، حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ بمدينة جدة اليوم.

وقال الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر”: أخمد مدني ⁧‫ جدة‬⁩ حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ، نتج عنه وفاة شخص – رحمه الله”.

ولم يكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث، وأسبابه.

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سوق الصواريخ أحد معالم مدينة جدة

ويعد سوق الصواريخ الذي يقع في جنوبي غربي مدينة جدة، أكبر الأسواق في المدينة بل على مستوى العالم أجمع، ويضم 12 ألف محل تجاري.

ويحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، حتى أصبح أحد أهم المعالم المشهورة في المدينة، حيث يزوره سنويًا مئات الآلاف.

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