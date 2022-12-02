عقوبات كندية على 4 قيادات و 5 كيانات إيرانية لدورها في قمع الاحتجاجات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات على 5 كيانات و 4 مسؤولين بينهم قائد الوحدات الأمنية الخاصة، حسن كرمي، وعدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بسبب دورها في قمع الاحتجاجات.

العقوبات الكندية شملت هذه الشركات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن العقوبات قد شملت شركة «سفيران» لخدمات الطيران، وذلك بسبب دورها في رحلات طيران بين إيران وروسيا لنقل الأسلحة، وكذلك شركة «بهارستان كيش» التابعة للحرس الثوري.

فيما شارك متظاهرون في مراسم تأبين مهران سماك الذي سقط برصاص الأمن الإيراني أثناء الاحتفال بهزيمة المنتخب الإيراني لكرة القدم ، في محافظة كيلان، شمالي البلاد.

الأمن يطلق النار على محتجين في زاهدان

وقامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار نحو المحتجين في مدينة زاهدان، مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في المدينة.

كما أظهر مقطع فيديو من احتجاجات مدينة زاهدان مركز محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، دعم المتظاهرين بشكل كبير لإمام أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد، بسبب دعمه الكبير للانتفاضة الشعبية في البلاد.

استمرار الانتفاضة الشعبية

وشارك مواطنون في مدينة أراك، وسط إيران، في مراسم أربعينية سينا ملايري الذي قتل برصاص قوات الأمن الإيراني، مؤكدين استمرارية الانتفاضة الشعبية رغم القمع الوحشي من قبل النظام.

دعوة للتظاهرات في مدن محافظة كلستان

يأتي هذا تزامنًا مع دعوة «شباب أحياء كركان»، إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات في مختلف مدن محافظة كلستان من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي.

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