إيران.. دعوات لتظاهرات جديدة في عدة مدن ضد نظام الخميني

تواصل – فريق التحرير:

أعلن إيرانيون من مختلف الفئات استعدادهم للانضمام إلى الإضرابات والاحتجاجات لمدة 3 أيام، استمرارًا للثورة ضد النظام الخميني.

وكشفت العديد من المؤسسات الانضمام لهم لدعم هذه التحركات الاحتجاجية أيام 5 و6 و7 ديسمبر الجاري.

ونشرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان مقطع فيديو جديدًا لقوات الأمن وهي تطلق النار على عدد من المتظاهرين أثناء عودتهم من مراسم تشييع اثنين من ضحايا احتجاجات جوانرود في 21 نوفمبر.

وقالت شبكة «إيران انترناشونال» إن شباب أحياء طهران، وشباب أحياء 30 مدينة إيرانية، والجبهة الموحدة لأحياء إيران، ومجموعة الأطباء والممرضين المطالبين بالحرية، وجهوا دعوات لهذه الأيام الثلاثة.

دعوات إلى إضراب النقابات

ودعت مجموعة شباب أحياء طهران إلى إضراب النقابات وأصحاب المحلات التجارية والصناعات وسائقي الشاحنات في 5 ديسمبر، وستقام تجمعات الأحياء في 6 ديسمبر، والتجمعات الطلابية ستبدأ من حول جامعة «أمير كبير» إلى ساحة آزادي في طهران، بعد ظهر يوم 7 ديسمبر.

ونشر شباب أحياء 30 مدينة إيرانية بيانًا دعوا فيه إلى مظاهرة احتجاجية لمدة 3 أيام من 5 إلى 7 ديسمبر.

وجاء في هذا البيان: «الآن مضى ما يقرب من 10 أسابيع على بداية ثورتنا على نظام الاحتلال، الجمهورية الإسلامية، إثر مقتل الفتاة الإيرانية. وخلال هذه الفترة، قاتل الطلاب باحتجاجهم وإضرابهم إلى جانب المواطنين الآخرين في هذه الأرض، الذين ضاقوا ذرعاً بالظلم وتعرضوا لأقسى أشكال القمع».

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