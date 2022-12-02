مركز الملك سلمان للإغاثة: العمل الخيري لا يقتصر على الحكومة فقط

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قال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن العمل الخيري والإغاثي يجب ألا يقتصر على الحكومة، مشددًا على أن هناك واجبًا على رجال الأعمال وأهل الخير وعلى من يريد أن يتبرع أن يشارك ويسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية الدولية.

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مظلة إنسانية موثوقة

وأضاف الربيعة في تصريحات إلى فضائية “العربية”، أن “المملكة حرصت على أن يكون هناك مظلة إنسانية موثوقة، أولاً: تطبق حوكمة عالية، وثانيًا: تضمن وصول هذه المساعدات ولديها رقابة وتقييم لوصول هذه المساعدات، هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

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لا مخاوف من التبرع

وأوضح، أن “المتبرع الآن أصبح لا يخشى من أن يسبب تبرعه له مخاوف، لأن من سيقوم به هو مركز موثوق تحت إشراف الدولة”، لذلك دعا إلى كل من يريد أن يعمل خيرًا، ويخفف المعاناة الإنسانية إلى المساهمة في التخفيف من الوضع الإنساني دوليًا.

وقدر الربيعة حجم المساعدات الإنسانية في العالم بأنه يزيد 51 مليار دولار دولار، مضيفًا: “ومما لاشك أن رجال الأعمال والمحسنين يجب أن يكونوا في شراكة مع ما تقوم به المملكة من تقديم مساعدات إنسانية كثيرة إلى الدول ذات الاحتياج الإنساني”.