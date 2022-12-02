ميزة فريدة يتمتع بها كبار السن ولا يحظى بها الشباب!

تواصل – فريق التحرير:

من المعروف أنه كلما تقدم الإنسان في العمر كلما زادت الشكوى من الوضع الصحي عمومًا، إلا في حالة واحدة ربما تشكل استثناءً، وهو أن كبار السن يبلغون عن ضغوط أقل مع تقدمهم في العمر والتحديات التي يواجهونها لاتزعجهم بنفس القدر.

وفحص الباحثون، أنماط التعرض والتفاعل مع الضغوط اليومية بين الأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و77 عامًا على مدى عقدين.

ووجدت نتائئج الدراسة التي نشرته في مجلة “ديفلومينتال فسيولوجي”، بقيادة ديفيد ألميدا، أستاذة التنمية البشرية والدراسات الأسرية في جامعة ولاية بنسلفانيا، أنه بمرور الوقت، شهد البالغون انخفاضًا بنسبة 11 في المائة في حدوث أيام التوتر في المتوسط.

اقرأ أيضًا:

ما العلاقة بين التوتر والقلق.. والإصابة بأمراض الجهاز الهضمي؟

ضغوطات الشباب وكبار السن

ومن حيث الأعمار الدقيقة للمشاركين، أبلغ الأشخاص البالغون من العمر 25 عامًا عن ضغوطات في نصف الوقت تقريبًا، بينما أبلغ البالغون من العمر 70 عامًا عن ضغوطات في 30 في المائة فقط من الأيام.

قال الباحث الرئيسي في بيان: “هناك شيء يتعلق بالتقدم في العمر يؤدي إلى تقليل الضغوط. قد يكون هذا هو أنواع الأدوار الاجتماعية التي نلعبها مع تقدمنا في العمر”.

وأضاف: “بصفتنا شبابًا، قد نكون أكثر صعوبة، بما في ذلك الوظائف والعائلات والمنازل، وكلها تخلق حالات من الإجهاد اليومي. ولكن مع تقدمنا في العمر، تتغير أدوارنا ودوافعنا الاجتماعية. يتحدث كبار السن عن الرغبة في تحقيق أقصى قدر من الاستمتاع بالوقت المتاح لهم”.

وتابع ألميدا: “يكون الشخص البالغ من العمر 25 عامًا أكثر غضبًا في الأيام التي يتعرض فيها للإجهاد، ولكن مع تقدمنا في العمر، نتوصل حقًا إلى كيفية تقليل هذه التعرضات”.

اقرأ أيضًا:

نوع من المكسرات يساهم في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة

تراجع الشعور بالتوتر في الكبر

وأشار إلى أن “البحث يظهر أن التوتر اليومي ينخفض بشكل مطرد حتى الشخص”، لافتًا إلى أنه في منتصف الخمسينيات من العمر يكون الناس أقل تأثرًا بالتعرض للضغط.

وأوضح أن “التقدم في السن من 35 إلى 65 يختلف تمامًا عن التقدم في السن من 65 إلى 95”.

تتضمن الدراسة الجديدة بحثًا من دراسة ألميدا الوطنية للتجارب اليومية، والتي جمعت بيانات عن الحياة اليومية لأكثر من 3 آلاف شخص بالغ منذ عام 1995.

وأجرى المشاركون سلسلة من المقابلات الهاتفية حول مستويات التوتر اليومية لديهم لمدة ثمانية أيام متتالية. وتكررت هذه التقييمات كل تسع سنوات أو نحو ذلك لمذكرات تمتد إلى 20 عامًا.

الناس المجهدة

قال ألميدا إنه يتطلع إلى الجولة التالية من جمع البيانات، وهي الأولى منذ أن بدأ وباء كوفيد – 19 في أوائل عام 2020. وسيتم استخدام البحث لتقييم تأثير الوباء على الإجهاد اليومي.

وأضاف: “بحث الكثير من أعمالي السابقة في هذه الضغوطات اليومية الصغيرة – التأخر في الاجتماع، والتشاجر مع الشريك، ورعاية طفل مريض – ووجدت أن استجاباتنا العاطفية لهذه الأحداث تنبئ بالصحة في وقت لاحق وبصحة جيدة، بما في ذلك الأمراض المزمنة والصحة العقلية وحتى الوفيات”.

وتابع: “مع هذا البحث الجديد، من المشجع أن نرى أننا مع تقدمنا في العمر، نبدأ في التعامل مع عوامل الضغط هذه بشكل أفضل”.