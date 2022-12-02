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النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الانخفاض.. وبرنت يصل لـ 87 دولارًا
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النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الانخفاض.. وبرنت يصل لـ 87 دولارًا

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الانخفاض.. وبرنت يصل لـ 87 دولارًا

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الانخفاض.. وبرنت يصل لـ 87 دولارًا
٠٥:٥٢:٣٦ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط لتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع متتالية من الانخفاض، مع تخفيف مدينتين صينيتين لقيود مكافحة كوفيد-19.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير لتصل إلى 86.85 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير إلى 81 دولارًا للبرميل.

السماح لمصابي كورونا بالعزل في المنزل

وقالت السلطات الصحية في بكين إنها ستسمح لمصابي فيروس كورونا بالعزل في المنزل بدلًا من المستشفى وهي خطوة تعتبر تخفيفاً آخر لسياسة “صفر كوفيد”، مما يدعم التفاؤل بحدوث تحول كبير في السياسة بعد الاحتجاجات الواسعة والغضب العام من أشد القيود في العالم.

في الوقت نفسه، صعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعًا مقابل سلة عملات رئيسة بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في أمريكا زاد بقوة في شهر أكتوبر الماضي.

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن إجراء معايرة أخرى لاستراتيجية الصين بشأن الوباء سيكون أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة وموازنة تعافي الاقتصاد، والذي بدوره سيدعم الطلب على النفط الخام.

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