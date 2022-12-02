بالفيديو.. تسجيل عقد الزواج إلكترونيًا.. خدمة على مدار الساعة من وزارة العدل

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أعلن مشرف منتج الحالات الاجتماعية في وزارة العدل، المهندس عبدالعزيز المصيريعي، أنه يتم تسجيل عقد الزواج إلكترونيًا بعد أن يُعتمد من مأذون الأنكحة.

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تسجيل عقود الزواج إلكترونيًا وبشكل لحظي

وقال في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”، إنه “بحسب القنوات المشتركة ما بين شركاء نجاح وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتم تسجيل عقود الزواج إلكترونيًا وبشكل لحظي بمجرد أن يتم اعتماد العقد من مأذون الأنكحة”.

وأوضح، أن أغلب خدمات وزارة العدل أصبحت إلكترونية وتقدم بشكل ميسر، ونظرًا لتوافر الخدمة على مدار الساعة، يقوم المستفيدون بتقديم الخدمة والطلبات ومصادقتها في الوقت المتاح لهم بشكل يسير وميسر”.

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60 ألف مستفيد خلال الربع الأول من العام الهجري

وأوضحت وزارة العدل، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة إنشاء عقد زواج، بلغ نحو 60 ألف مستفيد خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1444هـ.

وأفادت الوزارة، أنه يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونيًا من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة “ناجز” Najiz.sa، واختيار الجهة، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب.

وتهدف خدمة إنشاء عقد زواج إلى توثيق البيانات إلكترونيًا، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أنه يمكن للأزواج الراغبين في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج الدخول على بوابة “ناجز” التابعة للوزارة، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة.

توثيق عقود الزواج إلكترونيًا

هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العدل تتيح اتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا من خلال المنصة، بكل يسر وسهولة.

وتتيح الخدمة للمستفيد تسجيل بياناته وبيانات عقد الزواج، ثم حجز موعد مع المأذون ليتم عقد الزواج بشكل إلكتروني وتوثيقه، بدون حضور المستفيد للمحكمة.

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