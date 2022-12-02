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جامعة نجران تنضم لتصنيف التايمز العالمي وتحقق المركز السادس سعوديًا
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جامعة نجران تنضم لتصنيف التايمز العالمي وتحقق المركز السادس سعوديًا

جامعة نجران تنضم لتصنيف التايمز العالمي وتحقق المركز السادس سعوديًا

جامعة نجران تنضم لتصنيف التايمز العالمي وتحقق المركز السادس سعوديًا
٠٤:٤٢:٥٠ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تمكنت جامعة نجران من الانضمام لتصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية 2022، بحلولها في المرتبة 101-120 عربيًّا، وتحقيق المركز السادس سعوديًا، و الــ13 عربيًا في مؤشر الاقتباسات العلمية.

وأوضح مستشار وكيل الجامعة للتطوير والجودة للتصنيفات العالمية، الدكتور عادل الشهراني، أن وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة، كثفت جهودها خلال الفترة الماضية في استكمال معايير الدخول في المنافسة العربية لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية، الذي يكشف عن قوة التعليم العالي في المنطقة العربية.

وبيّن أن منهجية التصنيف تعتمد على نفس إطار عمل تصنيف تايمز للجامعات العالمية، ولكن بإجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة التي تعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أنه يتم الحكم على الجامعات في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية؛ وفق مؤشرات أداء مختلفة تشمل التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتوقعات الدولية، والاقتباسات العلمية، وذلك لتوفير المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.

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