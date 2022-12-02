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تفاصيل ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض ومكة
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تفاصيل ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض ومكة

تفاصيل ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض ومكة

تفاصيل ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض ومكة
٠٥:٥١:٣٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت شرطة المناطق بالأمن العام في الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة، “10” مخالفين لنظام البيئة، “7” مواطنين ومقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن “7” مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وزارة الداخلية تتابع نشاطات تسويق وبيع ونقل الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”996″ و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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