جامعة القصيم تحقق المرتبة 33 في تصنيف «التايمز» الدولي للجامعات العربية 2022م

تواصل – واس:

حققت جامعة القصيم المرتبة 33 في تصنيف مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي للجامعات العربية “التايمز” لعام 2022م، لتأتي ضمن أعلى 10 جامعات سعودية حكومية،

وتقدمت الجامعة هذا العام 54 مرتبةً لتقفز من المرتبة 87 في العام الماضي إلى هذه المرتبة المتقدمة، وذلك حسب المعايير الشاملة والإطار العالمي عبر تقييم أنشطتها الأساسية والتي تشمل التعليم والبحوث والاقتباسات البحثية ونقل المعرفة والسمعة الدولية.

وكانت الجامعة تحتل المرتبة 87 في عام 2021م من بين 155 جامعة عربية مصنفة؛ ليشهد تصنيف الجامعة لهذا العام قفزة كبرى لتصل إلى المرتبة 33 من بين 217 جامعة عربية مصنفة.

ويعد تصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي أحد أشهر التصنيفات الدولية للجامعات، الذي أطلق مؤخرًا تصنيفًا خاصًا بجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم، مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية.

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