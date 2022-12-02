ضوابط المكافآت التشجيعية للكشف عن المخالفات.. تعرف على أبرز الشروط

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية، من قبل أي وزارة أو مصلحة مستقلة لديها نص نظامي يمكّنها من منح المكافأة التشجيعية.

ويسري ذلك على من يساعد – من غير الموظفين أو العاملين في الجهة المعنية أو المستعان بهم – في ضبط المخالفات أو الرقابة أو التفتيش، لكن لاتسري الحوكمة على الإبلاغ عن الجرائم.

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شروط منح المكافأت

وتتضمن شروط منح المكافأة التشجيعية، وفق التفاصيل التي نشرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الآتي:

– أن يكون هناك نص نظامي يمكّن الجهة المعنية من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلَّغ عنها.

– أن يؤدي البلاغ إلى الإسهام في الكشف عن المخالفة.

– ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.

– ألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.

– ألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلِّغ عنها.

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للجنة الحق في تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية

مع ذلك، فإن الموافقة تضمنت بأن لايخل توافر الشروط الواردة من الحوكمة في حق المبلَّغ؛ بالسلطة التقديرية للجهة المعنية في تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية، في الحالات التي يكون فيها منح المكافأة جوازيًا.

كما تشكل في كل جهة معنية – بقرار من رئيسها – لجنة من (خمسة) أعضاء لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها، ويكون من بينهم مستشار نظامي.

وتتولى اللجنة دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها في حدود ما نصت عليه الأحكام النظامية الخاصة بمنح المكافأة التشجيعية، وذلك وفقًا لما ورد في الحوكمة.

وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على رئيس الجهة المعنية، للنظر في اعتمادها، ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.