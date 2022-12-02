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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده
٠٤:١٦:٢٩ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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الكلمات الدلالية:
اليوم الوطني للإمارات خادم الحرمين رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد

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