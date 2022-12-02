أردني يُطلّق زوجته لسبب لا يمكن تصديقه!

تواصل – فريق التحرير:

لم تكن هذه السيدة الأردنية تتوقع أن تنتهي عملية التجميل التي خضعت لها بطلاقها من زوجها، لكن هذا ما حدث بعد أن خضعت لجراحة فاشلة على يد طبيب غير متخصص، مما دفع زوجها إلى تطليقها، بحسب رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم عمر الشوبكي.

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طبيب عام غير مختص

وقال الشوبكي، عبر أحد البرامج المذاعة، إن السيدة خضعت لعملية تجميل من قبل طبيب عام غير مختص وغير مؤهل لعمليات تجميل، ما تسبب لها بتشوهات لا يستطيع أي جراح في العالم ترميمها، بحسب موقع “خبرني” الأردني.

وأضاف الشوبكي، أن غير المختصين يأخذون من المال أضعاف ما يأخذه أصحاب المهنة ممن لهم خبرة بالمجال. وأشار إلى أن عملية التجميل التي يجريها المختص وضمن الشروط الصحية تكلف أقل بكثير من تلك التي يجريها غير المختصين.

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نسبة الأخطاء خلال الجراحات على غير المختصين

ولفت إلى أن نسبة الأخطاء خلال الجراحات على غير مختصين كبيرة جدًا، موضحًا أن الإعلانات المضللة أسهمت بالاحتيال على المواطنين.

وأفاد بأن جراحة التجميل متاحة عند الأطباء الحاصلين على البورد الأردني في التجميل والترميم والحروق، أو ما يعادلها لأي مواطن من ناحية التكاليف والتقنيات.