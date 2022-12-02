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ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً
٠٤:٠٠:٣٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، الموافق 2 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 217.61 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.47 ريال.

عيار 21 يسجل 190.41 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.41 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.21 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.94 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6768 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,607 ريالاً.

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