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ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٤:٠١:٠٠ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 2 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.96.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.62

فرنك سويسري 4.02

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الكلمات الدلالية:
الدولار السعودية السعودية الآن العملات العملات الأجنبية اليورو

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