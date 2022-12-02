الكرملين يرد على شروط بايدن لإجراء محادثات مع بوتين حول أوكرانيا

تواصل – وكالات:

رفض الكرملين، اليوم الجمعة، الشروط التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات حول أوكرانيا، والتي أبدى فيه استعداده للتحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا سحب قواته من هناك لوضع حدٍ للنزاع.

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العملية العسكرية مستمرة

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا” وهو ما “ترفضه موسكو بوضوح”. وأضاف أن “العملية العسكرية مستمرة”.

وكان بايدن قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: “أنا مستعد للتحدث الى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب”.

وأضاف: “إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن”.

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الكرملين: بوتين منفتح على إجراء اتصالات وعلى التفاوض

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه بينما يرفض شروط بايدن، يظل بوتين “منفتحًا على إجراء اتصالات وعلى التفاوض، وهو أمر مهم جدًا”.

وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة لا تعترف بضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا في سبتمبر، الأمر الذي “يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية (مشتركة) لمحادثات محتملة”.