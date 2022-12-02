عاجل.. «الحج والعمرة»: اشتراط البصمة الحيوية لمعتمري هذه الدول
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» لإصدار التأشيرة، إلكترونيًا للمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة من 5 دول؛ وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدول هي: بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا، مشيرةً إلى أن إجراءات البصمة تتم من خلال 6 خطوات عبر الأجهزة الذكية.
وأضافت أن الهدف هو:
1- تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة.
2- إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.
خطوات تسجيل الخصائص الحيوية:
1- تحميل تطبيق “saudi visa bio” للهواتف الذكية.
2- تحديد نوع التأشيرة.
3- القراءة الفورية لجواز السفر.
4- التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية.
5- مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر.
6- مسح بصمات الأصابع العشرة إلكترونيًا من خلال الكاميرا.
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#الحج_والعمرة:
اشتراط تسجيل “البصمة” لإصدار التأشيرة، للمعتمرين القادمين #إلى_مكة من 5 دول.
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— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 2, 2022