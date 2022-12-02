عاجل.. «الحج والعمرة»: اشتراط البصمة الحيوية لمعتمري هذه الدول

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» لإصدار التأشيرة، إلكترونيًا للمعتمرين القادمين ⁧‫إلى مكة⁩ المكرمة من 5 دول؛ وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدول هي: بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا، مشيرةً إلى أن إجراءات البصمة تتم من خلال 6 خطوات عبر الأجهزة الذكية.

وأضافت أن الهدف هو:

1- تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة.

2- إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

‏خطوات تسجيل الخصائص الحيوية:

1- تحميل تطبيق “saudi visa bio” للهواتف الذكية.

2- تحديد نوع التأشيرة.

3- القراءة الفورية لجواز السفر.

4- التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية.

5- مطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر.

6- مسح بصمات الأصابع العشرة إلكترونيًا من خلال الكاميرا.

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