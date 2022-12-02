وفاة سميرة صالح طالبة المنحة الخارجية بدولة غانا بعد عودتها من العمرة بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

حالة من الحزن خيّمت على أوساط الطلاب في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إثر وفاة الطالبة سميرة صالح من دولة غانا، عقب عودتها من أداء العمرة.

وكانت الطالبة سميرة صالح، طالبة المنحة الخارجية من دولة غانا، تدرس العلم الشرعي لمرحلة البكالوريوس، وإكمال الماجستير في العقيدة بالمملكة.

وفي طريق عودتها من أداء العمرة إلى مقر سكنها في مدينة الرياض، وقف الباص في المحطة، وعند نزولها لتشتري بعض الأشياء المسلية لتوزعها على زميلاتها في الباص، شعرت بصداع شديد في رأسها، وفجأة توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وانتشر هاشتاق “سميرة صالح” عقب وفاتها في المملكة، ونشر العديد من المغردين ومن زملائها في الجامعة، أن الطالبة ليس لها أقارب في الرياض يشيعونها ويقفون على قبرها، داعين لها فلنكن نحن أهلها ، وليجتهد من تيسر له الصلاة عليها وتشييعها “من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان” والقيراط مثل جبل أُحد.

ونشر حساب فاض الشوق يا أمي: “من يصدق أن ملك الموت كان معنا بل وقريب جدًا منا، انتزع روحها من بين أيدينا، اللهم إننا ماعلمنا عنها إلا كل خير، فقد كانت نعم المشرفة ونعم الأخت الحريصة، اللهم يمّن كتابها، ويسر حسابها، وثبتها عند السؤال، اللهم اجبر قلوب أهلها ومحبيها وألهمهم الصبر والسلوان”.

وستقام صلاة الجنازة على عقب صلاة العصر اليوم الجمعة، من مسجد الراجحي بالرياض.