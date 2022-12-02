دراسة تحذر: قضاء الأطفال أكثر من ساعتين أمام التلفزيون يوميًا يصيبهم بالإدمان في الكبر

تواصل – فريق التحرير:

حذر باحثون من أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من ساعتين في اليوم سيصبحون أكثر عرضة للإدمان على المخدرات والقمار والسجائر والنبيذ عندما يكبرون.

ونظر الباحثون في نيوزيلندا في بيانات 1000 شخص منذ أن كانوا أطفالًا حتى بلوغهم أكثر من 45 عامًا، من خلال إجراء استطلاعات الرأي كل سنتين إلى ست سنوات حول استخدامهم للتلفزيون، وما إذا كانوا يلعبون، وما الأدوية التي يتناولونها.

اقرأ أيضًا:

جرس إنذار.. ابعدوا أطفالكم عن التلفزيون والآيباد وإلا فهذا ما سيحدث لهم (فيديو)

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لأكثر من ساعتين في ليالي الأسبوع من سن 5 إلى 15 عامًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 29% لمشكلة المقامرة في مرحلة البلوغ من أولئك الذين قضوا وقتًا أقل أمام الشاشات.

وكانوا أكثر عرضة بنسبة 20% لإدمان التدخين، كما أكثر عرضة لخطر الخمر وتعاطي الحشيش مقارنة بأولئك الذين يقضون وقتًا أقل أمام الشاشات.

علامة مبكرة على اضطراب الإدمان

وتوصل الباحثون إلى أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون قد يكون علامة مبكرة على اضطراب الإدمان لدى الأطفال، وقالوا إن هذا يجعلهم أكثر عرضة للمعاناة من أشكال أخرى من الإدمان في أواخر حياتهم.

ورجحوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من هرمون السعادة الدوبامين الذي يحدث بشكل طبيعي وأولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق هم أكثر عرضة لخطر الإدمان.

وقالت الدكتورة هيلينا ماكنالي، خبيرة الطب الوقائي في جامعة أوتاجو التي قادت البحث: “يشير هذا البحث إلى أن مشاهدة التلفزيون، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون تعبيرًا مبكرًا عن اضطراب إدمان أو قد تؤدي لاحقًا إلى علاقة بالمواد و اضطرابات إدمان أخرى”.

غير أن النتائج كانت قائمة على الملاحظة، مما يعني أن الباحثين لم يتمكنوا من إثبات أن التلفزيون يؤدي إلى مخاطر السلوكيات المشكل في وقت لاحق من الحياة.

ولا يمكنهم بالتأكيد استبعاد عوامل أخرى مثل الوراثة أو التأثير الأبوي أو غياب الدعم الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

تقني يوضح 4 بدائل للأسلاك لربط جهاز الكمبيوتر أو الهاتف بشاشة التلفزيون

عدم مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الأطفال بعدم مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين كل ليلة.

وفيما يُعتقد أنه أول دراسة طويلة الأجل في العالم حول استخدام التلفزيون والإدمان، قام الباحثون بتجنيد 1000 طفل بعد الولادة بين عامي 1972 و1973.

وتم استدعاؤهم مرة أخرى للتقييم كل عامين، بين سن الثالثة والخامسة عشرة، حيث قام الآباء بملء استبيانات حول عدد البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها.

وطُلب من 15 إلى 45 مشاركًا كل سنتين إلى ثلاث سنوات لإجراء مقابلات وجهًا لوجه لتقييم أربع حالات إدمان محتملة.

ويشاهد الأطفال في المتوسط ساعتين وعشرين دقيقة من التلفزيون كل يوم من أيام الأسبوع بين سن الخامسة والخامسة عشرة.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في “المجلة الدولية للصحة العقلية والإدمان”، أن 62% شاهدوا أكثر من الساعتين الموصى بهما في اليوم وكان الأولاد أكثر عرضة من الفتيات.

وفي مرحلة البلوغ، تم تشخيص 372 من بين 1000 مشارك (37%) باضطراب تعاطي الكحول. بينما عانى 36% (369 من 1003 مشارك) من اضطراب تعاطي التبغ، في حين أن 18% (190 من 1003) يعانون من اضطراب تعاطي الحشيش.

ووجد الباحثون أيضًا أن 18% (150 من 861 مشاركًا) تم تشخيصهم بإدمان القمار، والذي يتم قياسه بناءً على قضاء وقت طويل في التفكير في تجارب المقامرة، أو الشعور بالحاجة إلى المقامرة للحصول على المزيد من المال، أو الشعور في أي وقت بالضيق أو الانفعال عندما حاولوا الحد من المقامرة.

وتم تحليل النتائج على أساس الجنس، ومشاهدة التلفزيون والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الباحثون إن مشاهدة التلفزيون عادة ما ترتبط بدوافع غير إشكالية مثل الاستمتاع والاسترخاء. لكنهم حذروا من أن هذه الدوافع نفسها مرتبطة أيضًا بالإدمان على أنشطة أخرى – مثل المقامرة أو الكحول.

وترتبط زيادة الوقت أمام الشاشات أيضًا بارتفاع احتمالية الإصابة بالسمنة في سن مبكرة، مما يزيد من مخاطر التعرض للأمراض في وقت لاحق من الحياة.