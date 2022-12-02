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بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: لا تصدقوا من يقول إن كشف عورات النساء تحضّر وتقدم

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: لا تصدقوا من يقول إن كشف عورات النساء تحضّر وتقدم

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: لا تصدقوا من يقول إن كشف عورات النساء تحضّر وتقدم
٠٢:٢٨:١٥ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خطيب المسجد النبوي: الشيخ عبدالباري الثبيتي، من خطر كشف عورات النساء، معتبرًا أن ذلك مما يشجع عليه الشيطان باسم التحضر والتقدم.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: “علمتنا الآيات أن من اقترب ممن نهى الله عنه، فضلاً عن ارتكاب المقصود بالنهي، فهو ظالم لنفسه وقد يظلم المرء نفسه بالوقوع في الشبهات المفضية إلى المحرمات في المطعم والمشرب والملبس، وفي حقوق الوالدين والأرحام والأموال والمعاملات، وما يشوبها من ربا واختلاس ونحوه”.

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عداوة الشيطان البشر

وأضاف: “فوسوس لهما الشيطان”، هذا الوسواس الخناس يقعد لابن آدم كل مرصد ولن يقلع عن طبعه الذي جبل عليه من عداوة البشر، يزين الباطل، يهون المعصية، يجمل الاسترسال في العلاقات المحرمة بين الجنسين، يحقر في أعين الخلق ما هو عظيم عند الله، يشكك في الثوابت والعقيدة، يحرش بين المسلمين، يتلمس نقاط الضعف، ولا يألوا جهدًا لاتخاذ وسائل الإغواء، كل بحسبه”.

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غاية الشيطان من الإنسان

وحذر من أن “غايته من ذلك “ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما”، فالمعصية تنتهك ستر ما بين الله وعبده، وإذا ذهب الستر وانكشفت السوأة، وهذه الخطوة الأولى التي تسهل لما بعدها من النظر المحرم، ثم الفاحشة، ثم الفوضى الخلقية، وقد بلغ الشيطان مبلغه حين زرع في ذهن أقوام أن كشف العورات، وخاصة من النساء تحضر وتقدمية، وما عدا ذلك تخلف ورجعية، قال تعالى: “إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا”.

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