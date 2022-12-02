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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحساب يكون على كل صغيرة وكبيرة

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بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحساب يكون على كل صغيرة وكبيرة

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحساب يكون على كل صغيرة وكبيرة

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحساب يكون على كل صغيرة وكبيرة
٠٢:٠٩:٢٨ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، إن الحساب يكون على كل صغيرة وكبيرة في الدنيا، موجهًا نصيحة للمؤمن قائلاً: لا تحتقر عملاً تبتغي به مرضاة الله والقرب منه، حتى الابتسامة ستؤجر عليها، وإماطة الأذى عن الطريق وعن القلوب أجر، لنجعل أمام أعيننا قول الله تعالى:﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾.

حذر من نسيان فضل الله والانشغال بالنعم

واستدل بما قاله ابن قيم رحمه الله: “كم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح ذلك مبلغهم من العلم”.

وتساءل قائلاً: “”إنك لاتجني من الشوك العنب” فكيف ينشغل غافل في المعاصي ثم يرجو رحمة الله.

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