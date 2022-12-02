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بالفيديو.. جموع غفيرة من المعتمرين حول صحن الكعبة

بالفيديو.. جموع غفيرة من المعتمرين حول صحن الكعبة

بالفيديو.. جموع غفيرة من المعتمرين حول صحن الكعبة
٠٢:١٤:١٦ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تواجد أعداد كبيرة من المعتمرين حول الكعبة اليوم، حيث أظهر امتلاء صحن الكعبة عن آخره.

ويشهد المسجد الحرام تواجد جمع غفير من المعتمرين لأداء صلاة الجمعة اليوم.

المصلون يتراصون في حلقة دائرة كالجسد الواحد

وظهر المصلون في مشهد روحاني، متراصين كالجسد الواحد دون تباعد، يناجون ربهم، وألسنتهم تلهج بالشكر والدعاء أن يحفظ الله الإسلام والمسلمين، والقضاء على جائحة كورونا.

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