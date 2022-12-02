تطور جديد.. بايدن يبدى استعداده التحدث مع بوتين

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إنه على استعداد للتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حالة: “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب» في أوكرانيا”.

اعتقادات بوتين خاطئة

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: “يعتقد بوتين أنه قادر على سحق إرادة كل من يعارضون طموحاته الإمبريالية، ولكن مهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وخنق الطاقة لأوروبا لرفع الأسعار، وتفاقم أزمة الغذاء، وهذا يضر بالأشخاص الضعفاء للغاية، ليس فقط في أوكرانيا ولكن العالم أجمع”.

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محاسبة بوتين ضرورية

وشدد بايدن على إنه ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عازمان على محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حربه على العالم، حسب “العربية”.

بايدن يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

وأورد بايدن: “سنواصل تقديم الدعم القوي لشعب أوكرانيا وهو يدافع عن وطنه وعائلاته وسيادته وسلامته الإقليمية ضد العدوان الروسي الذي كان وحشيًا بشكل لا يصدق”.