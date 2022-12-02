الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تطور جديد.. بايدن يبدى استعداده التحدث مع بوتين
نظام الملالي يخرج عن صمته.. سقوط 300 من رجال خامنئي في تظاهرات إيران
تقني يوضح أفضل المواصفات لشراء كمبيوتر بسعر مناسب (فيديو)
استشاري يوجه نصيحة مهمة لمن يعاني حساسية الطعام
في مختلف المناطق.. «تقويم التعليم» تعلن وظائف شاغرة لعدد من التخصصات
ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها.. بط يدور في مسار دائري بعد أغنام الصين والأردن

الرئيسية

 /

دولي

 /

تطور جديد.. بايدن يبدى استعداده التحدث مع بوتين

تطور جديد.. بايدن يبدى استعداده التحدث مع بوتين

تطور جديد.. بايدن يبدى استعداده التحدث مع بوتين
٠٣:١٠:٤٨ ص، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إنه على استعداد للتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حالة: “إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب» في أوكرانيا”.

اعتقادات بوتين خاطئة

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: “يعتقد بوتين أنه قادر على سحق إرادة كل من يعارضون طموحاته الإمبريالية، ولكن مهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وخنق الطاقة لأوروبا لرفع الأسعار، وتفاقم أزمة الغذاء، وهذا يضر بالأشخاص الضعفاء للغاية، ليس فقط في أوكرانيا ولكن العالم أجمع”.

اقرأ أيضا:

بايدن يعلن حالة الطواريء في نيويورك.. ما الأمر؟

محاسبة بوتين ضرورية

وشدد بايدن على إنه ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عازمان على محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حربه على العالم، حسب “العربية”.

بايدن يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا 

وأورد بايدن: “سنواصل تقديم الدعم القوي لشعب أوكرانيا وهو يدافع عن وطنه وعائلاته وسيادته وسلامته الإقليمية ضد العدوان الروسي الذي كان وحشيًا بشكل لا يصدق”.

الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا إيمانويل ماكرون البيت الابيض جو بايدن فلاديمير بوتين

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. حوثي في مفاوضات الكويت يتطاول على الذات الإلهية

بالفيديو.. حوثي في مفاوضات الكويت يتطاول على الذات الإلهية

١١:١١ م، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦
شاهد.. مليشيا الحوثي ترفع صور «قرداحي» احتفاء بتصريحاته ضد المملكة

شاهد.. مليشيا الحوثي ترفع صور «قرداحي» احتفاء بتصريحاته ضد المملكة

٠٦:٣٦ م، الأحد، ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار قرب جامعة تمبل الأمريكية

إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار قرب جامعة تمبل الأمريكية

١٠:٥٧ ص، الخميس، ١٩ مايو ٢٠٢٢
مزاعم اغتصاب 200 امرأة تُعجِّل برحيل الأمم المتحدة من السودان

مزاعم اغتصاب 200 امرأة تُعجِّل برحيل الأمم المتحدة من السودان

٠٤:٥٧ م، السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *