نظام الملالي يخرج عن صمته.. سقوط 300 من رجال خامنئي في تظاهرات إيران

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو من التليفزيون الرسمي الإيراني، تداولها نشطاء ومتابعون عبر حسابات التواصل الاجتماعي عبر تويتر، اعتراف السلطات الإيرانية بمقتل 300 من عناصر النظام خلال الاحتجاجات.

الاحتجاجات تدخل شهرها الثالث

ودخلت الاحتجاجات في إيران شهرها الثالث، بعد اندلاعها إثر مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

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ذعر النظام الإيراني من توسع الاحتجاجات

أظهر تسريب صوتي، منسوب لنائب قائد قوات الباسيج الجنرال قاسم قريشي، ومجموعة من مديري الإعلاميين التابعين للحرس الثوري، حالة من الذعر التي يعيشها النظام الإيراني، خوفا من توسع الاحتجاجات، لتشمل عموم أنحاء البلاد.

الباسيج يعترف بنجاح الإضراب في طهران

فضح المقطع، الذي حصلت عليه مجموعة “بلاك ريوارد”، الناشطة في مجال القرصنة الإلكترونية، بعد اختراق وكالة أنباء “فارس نيوز”، الذراع الإعلامية للحرس الثوري، اعتراف قادة الباسيج التابع لنظام الملالي، أن 70% على الأقل من الشركات في 21 محافظة إيرانية استجابت خلال اليوم الأول من الدعوة للإضراب المعلن عنها في منتصف نوفمبر.

كما تضمن التسريب الصوتي عرض العديد من المعلومات حول الوضع الأمني في البلاد، وخطط الحكومة والمؤسسات الأمنية للتعامل مع الاحتجاجات.