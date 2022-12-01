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تقني يوضح أفضل المواصفات لشراء كمبيوتر بسعر مناسب (فيديو)
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تقني يوضح أفضل المواصفات لشراء كمبيوتر بسعر مناسب (فيديو)

تقني يوضح أفضل المواصفات لشراء كمبيوتر بسعر مناسب (فيديو)

تقني يوضح أفضل المواصفات لشراء كمبيوتر بسعر مناسب (فيديو)
٠٢:٥٧:٤٦ ص، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، نصائح مهمة قبل شراء حاسب آلي “كمبيوتر”، سواء للعمل أو للدراسة.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن من أهم المواصفات لشراء حاسب آلي أن يكون المعالج “إنتل i5 أوإنتل i7، والهارد من نوع ssd، والرامات 8 جيجا”.

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وأشار الهادي، أن هذه أفضل المواصفات لشراء حاسب آلي للدراسة أو العمل، قد يستمر لسنوات مع المستخدم ولا يحتاج لتغييره.

وأضاف أنه في حال لم تكن الأموال كافية لشراء هذه المواصفات، فيمكن شراء كمبيوتر بمواصفات متوسطة على النحو التالي: “إنتل i3 ، الهارد ssd، والرامات 4 جيجا”.

ولفت عبدالرحمن الهادي، إلى أن هذه مواصفات جيدة جيدا في الفئة المتوسطة وتساعد في إنجاز المهام المطلوبة أيضا بكفاءة.

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الكلمات الدلالية:
حاسب آلي عبدالرحمن الهادي كمبيوتر مواصفات الحاسب الآلي

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