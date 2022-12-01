مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق اليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 2 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 8 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:22
المدينة – 5:27
الرياض – 4:59
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:13
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:33
الرياض – 5:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:03
الرياض – 6:34