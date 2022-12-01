مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق اليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 2 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 8 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:22

المدينة – 5:27

الرياض – 4:59

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:11

المدينة – 12:11

الرياض – 11:43

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:17

المدينة – 3:13

الرياض – 2:44

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:04

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:08

المدينة – 7:03

الرياض – 6:34