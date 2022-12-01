فرحة عارمة على مواقع التواصل بخروج «منتخب الشواذ» من كأس العالم

تواصل – فريق التحرير:

تصدرت وسوم “منتخب الشواذ”، و”هزيمة منتخب الشواذ”، و”خروج منتخب الشواذ” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخروج المذل للمنتخب الألماني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بهزيمة الألمان بسبب المواقف والرسائل الاستفزازية التي صدرها منتخب الألمان طيلة اشتراكهم في البطولة.

وأكد رواد مواقع التواصل أن الرسائل المواقف الاستفزازية للمنتخب الألماني لا تتوافق مع قيم ومثل وأخلاق المجتمعات العربية والإسلامية.

وأكد راود مواقع التواصل الاجتماعي، أن المنتخب الألماني كان عليه احترام قيم وتقاليد وأخلاق الدول العربية والإسلامية، طالما حلّ ضيفا على أرضهم.

وحاول الألمان دون جدوى، تصدير الصورة الاستفزازية التي التقطوها بداية كل مباراة، فضلا عن الجماهير الألمانية في المدرجات، حيث وضع اللاعبون والجماهير الألمانية أيضا ، أيديهم على أفواههم، في رسالة تزعم تكميم الأفواه في قطر والشرق الأوسط.

وجاءت الحركة الاستفزازية من منتخب ألمانيا بسبب حظر إعلان تأييدهم المثليين جنسيًا، وكذلك منع قطر استقبال طائرتهم بسبب وضع علم الشواذ جنسيًا عليها وإجبارهم على نزع العلم.

وعبر المغردون في جميع الدول العربية والخليجية خاصة، عن فرحتهم بخروج المنتخب الألماني من البطولة، مشيرين إلى أن الله خذلهم وهزموا بطريقة لم يكن يتوقعها أحد.

اليابان تسحق ألمانيا

وفجّر المنتخب الياباني مفاجأة جديدة في مونديال قطر 2022، وتفوق على منافسه الألماني بهدفين لهدف واحد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بدور المجموعات.

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تقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي غندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ثم أضاعت العديد من الفرص لينتهي الشوط الأول بتقدم الماكينات بهدف نظيف.

ونجح ريتسو دوان في إدراك التعادل لمنتخب اليابان في الدقيقة 75.

وقبل النهاية بسبع دقائق أحرز تاكوما أسانو هدفا رائعا عندما استقبل تمريرة طويلة وأطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس مانويل نوير.

فرحة عارمة على تويتر

وفي هذا الإطار دشن مغردون هاشتاج تصدر الريند باسم “منتخب الشواذ”، حيث قال أحدهم: ” اليابان تدعس منتخب الشواذ.. كفوووووو كمبيوتر اسيا المجيد.. فوز مستحق وكبير وتاريخي للساموراي”.

وقال مغرد آخر معبرا عن فرحته بخروج الألمان :” لاعبي منتخب المانيا وضعوا اياديهم على افواههم تعبيرا عن تضامنهم مع الشواذ .. حين تكون بأرض مسلمة عليك احترام دينها وتقاليدها”.

وعلق آخربقوله: اليابان تنتهك حقوق الإنسان وتعنف منتخب الشواذ .. ألمانيا لو ركزت على الملعب أكثر من تركيزها على قضية الشواذ لما انبطحت بهذه الطريقة .. ألف مبروك للساموراي الياباني”.

مجريات المباراة بالتفصيل

وتفصيلا، ودع منتخب ألمانيا كأس العالم رسميا من دور المجموعات، رغم فوزها على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما، الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتركت ألمانيا بطاقتي التأهل لمنتخبي اليابان وإسبانيا، حيث صعد اليابان متصدرا للمجموعة برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب أسبانيا برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب الألماني، لكن فارق الأهداف صب في صالح الماتادور، وتذيلت كوستاريكا المجموعة برصيد 3 نقاط.

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