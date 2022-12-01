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أخصائية نفسية تؤكد أهمية منظومة القيم والانضباط في تربية النشء.. الحب وحده لا يكفي
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أخصائية نفسية تؤكد أهمية منظومة القيم والانضباط في تربية النشء.. الحب وحده لا يكفي

أخصائية نفسية تؤكد أهمية منظومة القيم والانضباط في تربية النشء.. الحب وحده لا يكفي

أخصائية نفسية تؤكد أهمية منظومة القيم والانضباط في تربية النشء.. الحب وحده لا يكفي
٠١:٤٧:٥٤ ص، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت ساره البابطين الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الآباء والأمهات وأولياء الأمور بصفة عامة، بالاهتمام، بمنظمة القيم والأخلاق والانضباط في تربية الأطفال والأبناء، بجانب الحب والعاطفة.

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وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “دائماً ما نسمع عبارة ” من أهم الآشياء التي يجب أن تمنحها أطفالك هي الحُب”، موضحة أن الحُب ضروري ولكن ليس بالكفاية.
وتابعت سارة البابطين بقولها “فبجانب الحُب من المهم أن نمنحهم :

– الانضباط

– القِيم

– أسلوب حياة صحي

– تعليم جيد

– مهارات اجتماعية

– قيمة ذاته

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الكلمات الدلالية:
أخصائية نفسية الأبناء الأطفال الحب تربية النشء

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