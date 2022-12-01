أخصائية نفسية تؤكد أهمية منظومة القيم والانضباط في تربية النشء.. الحب وحده لا يكفي

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نصحت ساره البابطين الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الآباء والأمهات وأولياء الأمور بصفة عامة، بالاهتمام، بمنظمة القيم والأخلاق والانضباط في تربية الأطفال والأبناء، بجانب الحب والعاطفة.

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وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “دائماً ما نسمع عبارة ” من أهم الآشياء التي يجب أن تمنحها أطفالك هي الحُب”، موضحة أن الحُب ضروري ولكن ليس بالكفاية.

وتابعت سارة البابطين بقولها “فبجانب الحُب من المهم أن نمنحهم :

– الانضباط

– القِيم

– أسلوب حياة صحي

– تعليم جيد

– مهارات اجتماعية

– قيمة ذاته

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