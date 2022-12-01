ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها.. بط يدور في مسار دائري بعد أغنام الصين والأردن

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أظهر مقطع فيديو جديد، للمرة الثالثة، ظاهرة حيرت العلماء خلال الآونة الأخيرة، ويبين الفيديو دوران سربا من البط يدور حول نفسه.

تفاعل واسع عبر السوشيال ميديا

وحاز الفيديو على تفاعل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، وبلغت عدد المشاهدات نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، ولم تقدم أية جهة متخصصة تفسيرا واضحا للظاهرة.

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بعد الصين.. ظاهرة دوران الأغنام في الأردن (فيديو)

قطيع أغنام في الأردن

تفاعل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو، يظهر قطيعا من الأغنام تدور في حركة جماعية متناغمة، والتقط الفيديو بمدينة الكرك بالأردن، وتداوله رواد تويتر على نطاق واسع.

الصين أولا

وبدأت الزاهرة في الصين أولا، حيث أظهر مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يتجول بشكل غامض في دائرة لمدة 12 يومًا على التوالي في منطقة منغوليا شمالي الصين.

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل إحدى المزارع يوثق السلوك الغريب لقطيع الأغنام الذي كان يتحرك طوال الوقت في اتجاه عقارب الساعة في دائرة شبه كاملة داخل مزرعة.