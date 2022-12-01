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شاهد.. سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بوضح النهار
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شاهد.. سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بوضح النهار

شاهد.. سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بوضح النهار

شاهد.. سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بوضح النهار
٠١:٢٠:٠٦ ص، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت عملية السطو المسلح في وضح النهار أمام الزبائن وبكل هدوء داخل متجر أبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأقدم اللصوص على سرقة أجهزة أبل الثمينة من داخل المتجر، على مرأى ومسمع من الزبائن الذين أفسحوا لهم الطريق في مشهد غريب.

وعلق ناشر المقطع بقوله “إن الموظفين مدربين لتسهيل عمليات السرقة وذلك بإبعاد الزبائن عن طريق اللصوص حتى لا يعيقونهم”.

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الكلمات الدلالية:
أبل سرقة سطو مسلح كاليفورنيا متجر أبل

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