30 وظيفة شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»
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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- رئيس تطوير الاستشارات الفنية.
- اخصائي تعزيز العمليات.
- قائد تنفيذ الصيانة.
- مدير الإستراتيجية والتخطيط.
- قيادة الابتكار التكنولوجي.
- مدير الصحة والسلامة.
- رئيس عمليات معالجة المياه.اقرأ أيضا:صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
- أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.
- مدير إنتاج الفيديو.
- مدير الاتصالات الاستراتيجية.
- مخطط تنظيم الطلاب.
- أخصائي أول للمنح والعقود.
- مسؤول ما قبل الجائزة.
- عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني.
- أخصائي تقني ، مجهر بصري.
- أخصائي علوم المحيطات.
- ضابط اتصال الصناعة بالمركز.
- مدير المختبر ANPERC.
- اخصائي تسويق.
- مستشار الابتعاث.
- اخصائي سلامة.
- مسؤول التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
- عالم الموظفين.
- مدير مختبر نمو النبات.
- وغيرها …
طريقة التقديم :
أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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